Bucurestenii au internet wi-fi gratuit intr-un singur autobuz!

Desi nu a fost in stare nici pana in ziua de azi sa ofere calatorilor autobuze noi si transport civilizat, RATB se chinuie sa instaleze in ele internet cu wi-fi gratuit, un „proiect pilot” care a inceput cu stangul: sistemul functioneaza deocamdata intr-un singur autobuz.

Este vorba de linia 783, care asigura transportul pe traseul intre Piata Unirii si Aeroportul Otopeni, desi regia a anuntat va lansa o licitatie estimata la 1,34 milioane de euro, fara TVA, pentru instalarea de internet wi-fi gratuit intr-un numar maxim de 1.580 de mijloace de transport in comun, dar ghinion, procedura de atribuire nu a fost initiata pana in prezent. Prezentul este si principalul dusman al primaritei Firea, la randul ei a promis ca “vom instala” internet wi-fi in RATB. Dupa ce bucurestenii s-au sufocat in jegoasele mijloace de transport in comun(sper ca e ultima vara fara aer conditionat in RATB, se cutremura prin august doamna edil), parca-i vad pe calatorii lui 783 cum chiuie de bucurie ca in sfarsit au internet gratuit, ultima piesa care lipsea micutului Paris. Dar, apropo, cand vom avea cele 400 de autobuze noi , mai ales ca dupa vreo doua blocari de licitatie, Primaria prelungeste pana in martie 2018 perioada de analiza a ofertelor, din cauza ca „procesul de evaluare” e „laborios”, de parca ar achizitiona supersonice din Rusia. Nu, PMB si RATB n-au solutii pentru traficul din Bucuresti, concret nimeni nu se ocupa de asta, metroul este suprasolicitat, iar dezastrul pandeste in fiecare zi intr-un oras-maidan, paralizat de demagogia promisiunilor baloase.