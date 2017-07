Bucurati-va de caldura acum, la iarna o sa va usture punga!

Pretul gazelor naturale livrate de Romgaz catre ELCEN si destinate producerii de energie termica pentru clientii casnici ai RADET a fost majorat cu 18,33%, de la 60 lei/MWh la 71 lei/MWh.

Evident, aceasta ar putea duce la scumpirea gigacaloriei in Capitala. De la 01.04.2017, piata gazelor naturale a fost liberalizata. Romgaz si ELCEN au negociat tranzactii la pretul de 71 lei/MWh pentru gazele necesare furnizorului de agent termic al RADET in lunile aprilie si mai, iar de la 1 iunie a intrat in vigoare un act aditional la contractul de vanzare-cumparare gaze pentru consumatori casnici dintre cele doua companii, prin care pretul a fost majorat de la 60 la 71 lei/MWh. E drept, ca scumpirea sa se simta in buzunarul bucurestenilor ar trebui ca, la randul sau, RADET sa solicite si sa i se aprobe de catre ANRE majorarea pretului la caldura si apa calda. Chiar si in aceste conditii, Primaria Capitalei poate decide sa majoreze subventia acordata RADET din bugetul local, astfel incat pretul de facturare catre consumatori al gigacaloriei sa ramana neschimbat. Pretul de facturare de catre RADET catre consumatorii casnici din Bucuresti al caldurii si apei calde nu a mai fost modificat din 2011. Din 2015, RADET a solicitat de mai multe ori PMB majorarea acestuia, pentru a reflecta cresterea costurilor, in special cu agentul termic achizitionat de la ELCEN, insa fara succes.