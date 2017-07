Buba turismului, brosurile invechite!

Mai precis, pliantele de promovare a Romaniei sunt vechi, de cel putin 5 ani(!), pline de greseli de exprimare, iar din unele nu se intelege nimic, mai ales cele in limba engleza, spune ministrul Mircea Dobre, care a gasit in ultimele 79 de greseli de exprimare. Grav! Motiv pentru care Ministerul Turismului iar va arunca banii in ventilator intr-o licitatie pentru titanica munca de realizare a noi brosuri, ca in rest turismul merge uns.

Dupa ce ti-ai pus in cap cele mai importante patronate din domeniu, hotelierii si turoperatorii, desfiintand singurele entitati care promoveaza turismul romanesc in strainatate, adica 11 birouri externe de turism ale Romaniei, sa dregi acum busuiocul cu brosurile invechite, inseamna ca esti un urmas pe linia „frunzei lui Udrea”, umbland cu tot soiul de clisee expirate. Romania turistica nu este un pliant, are nevoie de drumuri, centre de informare unde sa lucreze meseriasi in industria ospitalitatii(ca prea ne laudam cu ea si e cam teapa), clipuri, sloganuri si logo-uri de promovare, infrastructura de transport si mai ales toalete publice functionale. Turistul nu mai calca a doua oara pe meleagurile noastre din cauza serviciilor slabe si scumpe, poti sa trimiti in circuit nspe brosuri, ca nu ajuta cu nimic. Dar pana la urma ce asteptari poti sa ai de la un ministru care vroia sa foloseasca o oaie pe post de brand de tara al Romaniei?