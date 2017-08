”Buba” Tarom se sparge in PSD

Desi este de natura economica, povestea de la Tarom face clabuci politici la nivelul conducerii PSD. Adica acolo unde salasuieste Nicolae Badalau – presedinte executiv al partidului, mana dreapta a lui Dragnea si adevaratul jupan al Transporturilor in prezent.

In schimbul sustinerii neconditionate a lui Liviu Dragnea, Badalau a cerut si primit intreaga feuda a Ministerului Transporturilor, pe care o gestioneaza prin interfata numita Razvan Cuc.

Ceea ce inseamna ca, odata cu tavalirea ministrului Cuc si cu sutul dat directorului Tarom Eugen Davidoiu, premierul Tudose a administrat o smetie direct in barba celui mai important om al lui Dragnea in PSD, numitul Nicolae Badalau. Gest imposibil de tradus intr-un cod amical si pasibil ca urmare sa tensioneze relatia Tudose – Dragnea intr-o perioada in care multe voci se grabesc sa prevesteasca zile grele pentru actualul lider al PSD si asta concomitent cu evocarea posibilitatii ca premierul Tudose sa se bucure de o fulminanta si rapida ascensiune in partid.

Paguba Razvan Cuc

Ca situatia de la Tarom a starnit valuri la nivelul conducerii social-democratilor o demonstreaza si vizita de mai multe ore efectuata, ieri, de Liviu Dragnea la sediul Guvernului, la scurt timp dupa ce lumea intreaga aflase de demisia pe care Eugen Davidoiu, seful Tarom, si-o daduse inca din zori. Dovada finala ca este si el implicat in ciorba Tarom a dat-o Nicolae Badalau insusi, care s-a grabit sa descinda si el la Palatul Victoria la putin timp dupa Dragnea. Cum premierul Tudose a precizat ca plecarea lui Davidoiu din compania aeriana nu pune capat controlului ordonat de el la Tarom, deci nu este exclus ca efectivele lui Badalau sa sufere in curand o noua paguba, numita Razvan Cuc de aceasta data, posibil este si ca Badalau sa fi incercat ieri, cu ajutorul lui Dragnea, sa-si scape macar ministrul de furia premierului. Nu de alta dar sansele ca Razvan Cuc sa fie aruncat din cuibul de la Transporturi sunt intr-adevar mari daca ne gandim ca premierul Tudose a pus deja, public, in carca ministrului de resort nu numai problemele de la Tarom ci si cele cu care se confrunta CFR – alta companie de stat care produce anual pierderi si nu profit si care functioneaza tot sub egida MT.

De Tarom se agata o Frunza

Conform unor surse guvernamentale, pentru locul eliberat in fruntea Tarom de demisionarul Eugen Davidoiu exista doi candidati, unul dintre ei fiind Victor Alexandru Frunza – membru in CA al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta in prezent. Conform declaratiei de avere completate in anul 2017, Frunza este si membru in CA al Autoritatii Romane Rutiere si consilier personal in Ministerul Transporturilor (cel mai probabil al ministrului), calitati in care a castigat sume in valoare 3.411, respectiv 21.119 (in monede neprecizate in declaratie – n.r., cel mai probabil lei). Pe deasupra, candidatul la sefia Tarom detine doua imobile in Bucuresti – o casa dobandita prin contract de vanzare-cumparare in suprafata de 506,61 mp si un apartament, dobandit prin acelasi mod, in suprafata de 133,94 mp – situatie care i-a permis sa castige alti bani (160.704 tot in moneda neprecizata), dupa cum reiese din aceeasi declaratie de avere.