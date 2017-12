Brokerul fugar se vinde all inclusive

Cristian Sima, cunoscut mai degraba ca “brokerul fugar”, si-a pus la inchiriat, pe platforma Airbnb, vila sa din St. Moritz, vestita statiune a Elvetiei.

Dupa cum stiti, Cristian Sima, fost sef al Bursei din Sibiu , a plecat din tara dupa ce a fost acuzat de tranzactii paguboase de catre unii clienti. Se face ca acesta a ramas fara parale drept pentru care si-a scos la inchiriere vila din Elvetia, ocazie cu care i-a invitat inclusiv pe turistii romani sa petreaca Craciunul si Revelionul cu el. “15 zile cu Sima. Doar 12 bilete pentru acest eveniment. Pretul e 1.500 euro de persoana. Ski la St Moritz, bucatar Cristian Sima, DJ tot Cristian Sima. Vom vorbi despre politicieni, femei si bitcoin. De aici va porni urmatoarea revolutie!!!! Si Lenin a plecat din Elvetia!!’”, este invitatia brokerului. Vila este prezentata drept “Luxury house with SPA”. In urma cu mai putin de o luna, unul dintre clientii pagubiti a depus plangere penala impotriva fostului director al Bursei din Sibiu, dupa ce i-a dat acestuia 100.000 de dolari. Aceasta este Monica Nistorescu si spera sa isi recupereze cei 100.000 de dolari pe care i-a dat lui Sima, mai ales ca imprumutase aceasta suma. Daca acuzatiile sunt fondate, pe numele brokerului se va emite un mandat international de arestare, ceea ce inseamna ca va fi dat in urmarire generala. Deja totul e mai palpitant: cum e sa faci Revelionul cu un urmarit international? Ce a uitat Sima sa precizeze in anuntul de prezentare a ofertei este ca din peisaj va lipsi fostul sau amic Catalin Predoiu.