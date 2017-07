Brigitte sterge pe jos cu Amalia

Se stie, insurat sau nu, Ilie Nastase a fost, este si va fi un mare crai. E drept, nici femeile nu-i prea rezista. Din nefericire, nici casnicia cu Brigitte nu se simte bine, dovada numeroasele tentative ale frumoasei brunete de a divorta. ieri, Brigitte Nastase a pus piciorul in prag si a anuntat oficial separarea de Ilie. Cauza nu este infidelitatea lui Nasty, ci comportamentul penultimei sale sotii…

Brigitte Sfat divorteaza de Ilie Nastase, dupa cum chiar ea a anuntat pe o retea de socializare. Vedeta spune ca motivul nu este infidelitatea sotului, ci faptul ca este deranjata nonstop de “nesimtirea fostei sotii”.

Nesimtirile fostei sotii

“Astazi, 12 iulie, anunt oficial divortul de Ilie. Nu pentru ca m-a inselat. Pentru ca m-am saturat de nesimtirile fostei sotii, de faptul ca nonstop isi foloseste copiii sa ii ceara lui Ilie tot felul de lucruri, de aceasta data, o masina noua”, spune Brigitte. Femeia face si un inventar al ultimelor cadouri: “I-am dat un mini cooper, cu 30000 km la bord si a facut un scandal monstru. Vreau sa intelegeti faptul ca anul trecut sotul meu i-a mai dat acestei dudui 1.200.000€, iar in fiecare an peste 300.000 €, in conditiile in care eu imi rupeam spatele cu bitum si tot felul de lucrari de santier pentru cativa banuti”. “Eu nu am primit niciodata de la Ilie vreo masina”, incheie Brigitte anuntul.

“Geloasa sau nebuna?”

De partea cealalta, Amalia Nastase (chiar, de ce si-o mai fi pastrat numele?) nu a catadicsit sa comenteze acuzatiile purtatoarei legale al numelui Nastase, mustacind doar o intrebare: “Geloasa sau nebuna?”.

Replica avenit repede din partea lui Brigitte:” “By the way (sa o dam pe engleza ca tot esti in America pe banutii lui Ilie), nu sunt geloasa pe balene ramolite, iar nebuna am fost doar atunci cand am acceptat ca sotul meu sa te intretina dupa ce ne-am casatorit, si sa imi fac sejururile la Paris cu tine pe la mese. Dar ce sa-i faci, oamenii se mai si trezesc si se intampla sa aibe si antidot la santaje ieftine”. Bagam de seama ca unele o duc mai bine dupa divort: finante la greu, plus iubit tinerel. Si Ilie cat sa mai poata?