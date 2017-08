Brigitte Macron a prins glas

Pentru prima data dupa alegerea sotului sau la Elysee, Prima Doamna a vorbit pe larg despre rolul sau public pe care vrea sa si-l asume.

Intr-un interviu acordat revistei Elle, care va aparea astazi, fosta profesoara a confirmat de la inceput ca statutul sau nu va fi definit de o lege ci de o ”carta a transparentei care va explica faptul ca nu sunt platita de francezi, va explica care-mi sunt misiunile si mijloacele”. ”Pe siteul Elysee vor fi puse online angajamentele mele, intalnirile mele pentru ca francezii sa stie exact ce fac”. In Franta, niciun text nu defineste cadrul de actiune al sotiei presedintelui francez si nici mijloacele care ii sunt alocate. Crearea unui statul oficial al Primei Doamne, dorit de Emmanuel Macron, a fost intampinat cu ostilitate in Hexagon. Brigitte a vorbit si despre relatia cu Emmanuel. “Cand citesc lucruri despre cuplul nostru am intotdeauna impresia ca citesc despre istoria altcuiva. Totusi, povestea noastra este atat de simpla”, continua cea care a fost profesoara de teatru a lui Emmanuel Macron, cand el avea 16 ani si care mai tarziu a divortat pentru a se casatori cu el. “Daca nu as fi facut aceasta alegere, as fi trecut pe langa viata”, a marturisit ea. Neuitand sa adauge cu umor mult discutata diferenta de varsta dintre ea si fostul sau elev, Emmanuel (24 de ani): ”Singurul defect al lui Emmanuel e ca el este mai tanar ca mine”. “Cu Emmanuel eu sunt atat de obisnuita sa mi se intample lucruri extraordinare, incat ma intreb mereu care va fi urmatoarea aventura. Si asta dureaza de 20 de an”, a mai spus Brigitte.

Francezii, nemultumiti de presedinte

La trei luni dupa ce si-a preluat functiile, mai mult de sase francezi din zece (62%) sunt nemultumiti de actiunile lui Emmanuel Macron, potrivit unui nou sondaj Harris Interactive. Doar 37% din persoanele interogate au o parere contrara in timp ce 1% au refuzat sa se pronunte. Francezii considera prioritare reforma invatamantului (76%), moralizarea vietii politice (74%), reforma codului muncii, lupta impotriva somajului in randul tinerilor.