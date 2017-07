Brexitul scumpeste…breakfast-ul!

Micul dejun traditional englezesc, adica bacon, carnati, suc de portocale, fasole si ciuperci, va costa mai mult cu 13%, estimeaza compania de consultanta KPMG.

Un exemplu la indemana pentru scepticii care mai cred ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu le va afecta economiile. In cazul unui Brexit fara un acord de liber schimb sau unul tranzitoriu, regulile Organizatiei Mondiale a Comertului prevad marirea taxelor vamale si implicit a costurilor importurilor pentru majoritatea alimentelor. Inca din luna martie preturile produselor alimentare din Marea Britanie au crescut in cel mai rapid ritm din ultimii trei ani. Premierul Theresa May are timp pana in martie 2019 sa incheie un acord cu liderii europeni, iar discutiile se prefigureaza dificile, negociatorul sef al UE, Michel Barnier, avertizand saptamana trecuta ca nu va fi posibila o relatie comerciala ”fara frictiuni”. Consortiul Retailerilor Britanici(BRC) estimeaza o crestere de 22% a tarifelor pentru importurile de alimente.