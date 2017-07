Brexit: Libera circulatie va fi oprita in martie 2019

Libertatea de circulatie a cetatenilor intre Marea Britanie si Uniunea Europeana va fi mentinuta doar pana in martie 2019, a declarat un purtator de cuvant al prim-ministrului Theresa May, dupa discutii contradictorii intre membrii Guvernului de la Londra.

Purtatorul de cuvant a precizat ca autoritatile britanice au stabilit deja unele detalii, inclusiv propuneri privind drepturile cetatenilor UE dupa iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar. Oficialul britanic a mai adaugat ca propunerile pentru un nou sistem de control al imigratiei dupa Brexit vor fi prezentate la timpul cuvenit, precizand ca “ar fi gresit sa speculam despre cum ar putea sa arate acestea ori sa sugeram ca libertatea de circulatie va continua ca si pana acum”. Liam Fox, ministrul britanic al Comertului, a declarat pentru The Sunday Times ca mentinerea libertatii de circulatie a cetatenilor intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit ar fi incompatibila cu rezultatul referendumului din iunie 2016, desi ministrul Finantelor, Philip Hammond, sustinea ca exista un “consens larg” in Guvernul Theresa May privind un acord tranzitoriu post-Brexit care ar urma sa fie valabil pentru o durata de pana la trei ani, odata cu “mentinerea in vigoare a multor aranjamente in mod foarte similar cu valabilitatea dinaintea iesirii din Uniunea Europeana, inclusiv continuarea liberei circulatii”.