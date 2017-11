Brexit: Englezilor le putrezesc recoltele pe camp

Divortul de UE nu este prevazut inainte de 29 martie 2019 dar efectele sale lovesc deja. Intregi zone agricole din Cornwall sunt compromise din cauza lipsei de lucratori europeni.

Regiunea Cornwall gazduieste la ora actuala 17.000 cetateni ai UE dar, potrivit unor statistici locale, fermierii nu au putut angaja decat 65% din muncitorii de care au nevoie, dupa votul britanicilor in favoarea Brexit. Cornwall a votat 56% in favoarea Brexit, in conditiile in care regiunea beneficiaza de milioane de euro subventii din partea UE. Exploatarile agricole au mari dificultati sa gaseasca lucratori britanici pentru ca locurile de munca sunt frecvent prost platite si munca e grea. Pe de alta parte, schimbarea legii imigratiei privind europenii se va traduce prin pierderi de milioane de lire sterline mai ales in gradinarit, legat de imposibilitatea acestei zone de a gasit lucratori britanici calificati. Incertitudinea legata de Brexit, care-i impinge pe numerosi europeni sa paraseasca Regatul, a generat de luni de zile o lipsa de mana de lucru in numeroase sectoare, in special in agricultura si sanatate. Saptamana trecuta, aceasta penurie a facut ca salariile sa creasca in medie cu 3%. In timp ce angajatorii cer claritate in privinta viitorul sistem de iigratie, guvernul a tot dat asigurari ca europenii care se afla in Regal vor putea ramane si dupa Brexit. Dar alba-neagra imigratiei si blocarea negocierilor unui acord cu UE i-a impins pe acestia sa paraseasca teritoriul britanic.