Brexit: Acord Londra-UE pe frontiera irlandeza

Regatul Unit au ajuns la un compromis cu privire la mentinerea, post Brexit, in Irlanda de Nord a regulilor similare cu cele in vigoare din piata unica europeana si din Uniunea Vamala.

Acest compromis va inlatura unul dintre obstacolele majore din calea lansarii negocierilor comerciale intre cele doua parti, potrivit unui document de lucru citat ieri de televiziunea publica irlandeza RTE. Urmare a negocierilor din ultimele zile, Marea Britanie a acceptat mentinerea acestor reguli pentru a nu ”exista divergente” cu Republica Irlanda. Dublin a cerut angajamente clare Londrei pentru a evita intoarcerea la o frontiera fizica cu provincia britanica Irlanda de Nord, estimand ca reaparitia posturilor de control la frontiera ar slabi cele doua economii interconectate si ar fragiliza acordul de pace din 1998. In timp ce reglementarea fianciara a divortului de UE pare deja sa fi ajuns pe fagasul cel bun, viitorul frontierei irlandeze s-a dovedit in ultimele saptamani problema cea mai dificila. O alta versiune a documentului citat de Financial Times evoca o ”aliniere reglementara” intre Irlanda de Nord si vecinul sau din sud, dupa iesirea Marii Britanii din UE, la finele lunii martie 2019, formula care ar satisface mai mult Londra. Ieri, la Bruxelles a inceput o secventa decisiva pentru negocierile Brexit, premierul britanic Theresa May incercand sa-i convinga pe europeni ca promisiunile Londrei sunt suficiente pentru ca UE accepte sa inceapa discutiile comerciale cerute cu insistenta de Londra. ”Ne apropiem de progrese suficiente pentru summit-ul din decembrie”, a declarat si presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care ceruse Londrei sa ”puna pe masa pana in 4 decembrie” o oferta finala pentru ca UE sa poata evalua, pana in 15 decembrie progresele pentru inceperea negocierilor financiare pentru Brexit.