Bresa de securitate pe Aeroportul Heathrow

Aeroportul londonez a informat ieri ca a inceput o ancheta interna pentru a afla cum un stick USB care continea documente confidentiale, inclusiv rutele parcurse regina, a putut fi gasit pe strada, amenintand securitatea celui mai mare aeroport din Europa.

Un barbat a gasit stick-ul pe un trotuar, in vestul Londrei. Conectandu-l, a descoperit 76 de dosare confidentiale (harti, fisiere video, documente) intre care si informatii cu privire la rute parcurse de regina Marii Britanii sau de ministri si demnitari straini, precum si la masurile de securitate puse in aplicare atunci cand acestia au venit pe aeroport. Persoana respectiva a anuntat ziarul Sunday Mirror, care relateaza cazul, dar nu precizeaza exact cand a fost gasit stick-ul USB. Printre documente figureaza si ID-uri necesare pentru accesul in zonele restrictionate ale aeroportului, amplasamentul camerelor de supraveghere sau orele de patrulare pentru a proteja locatia de atacuri teroriste. ”Am analizat toate planurile noastre de securitate si suntem convinsi ca Heathrow ramane in siguranta. Am lansat, de asemenea, o ancheta interna pentru a intelege cum s-a intamplat acest lucru si luam masuri pentru a preveni un eveniment similar in viitor”, a declarat o purtatoare de cuvant a aeroportului. ”Siguranta pasagerilor si colegilor nostri este prioritatea absoluta pentru aeroportul Heathrow. Regatul Unit si aeroportul Heathrow au unele dintre cele mai stricte masuri de siguranta aviatica din lume si ramanem vigilenti in fata evolutiei amenintarilor, adaptandu-ne procedurile in fiecare zi”, a adaugat ea.