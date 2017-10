Bratul religios al lui Putin a venit in Romania

Patriarhul Kirill, liderul puternicei biserici ortodoxe ruse, a sosit ieri la Bucuresti. Este prima vizita a preafericitului Kirill in Romania, in calitate de patriarh, dar si prima vizita a unui intaistatator al bisericii ruse in tara noastra dupa 1989.

Se poate spune ”bratul religios al lui Putin” stiindu-se relatiile extrem de apropiate ale lui Kirill cu liderul de la Kremlin. Alegerea, in 2009, a acestuia in fruntea bisericii ruse a fost salutata, pentru ca promovarea acestui stralucit intelectual, responsabil anterior de relatiile externe ale patriarhatului Moscovei si personalitate cunoscuta in Vest, a fost vazuta ca o dorinta de ruptura cu reflexele izolationiste pe care le cultima ortodoxia rusa, inclusiv dupa caderea comunismului. Insa Kirill a devenit si un aparator inflexibil al ”identitatii spirituale” a Rusiei contra ”decadentei morale” a Occidentului, contra ”hegemoniei” SUA, devenind treptat aliatul numarul unu al lui Putin. O atitudine conforma traditiei bizantine si istoriei Rusiei imperiale, unde patriarhul are o dubla functie: spirituala si politica. Patriarhul Moscovei se afla in Romania la invitatia Patriarhului Daniel pentru a participa, astazi, la manifestarile religioase si culturale prilejuite de hramul Catedralei Patriarhale.

Preafericirea Sa va prezida Liturghia oficiata in ziua sarbatorii Sfantului Cuv. Dimitrie cel Nou, iar a doua zi va participa la sedinta solemna a Sfantului Sinod al BOR. Delegatia rusa a adus de la manastirea Diveevo un fragment din moastele Sfantului Cuvios Serafim de Sarov, care apoi va fi daruit comunitatii ortodoxe ruse din Bucuresti (Biserica Sfantul Nicolae – Tabacu). Va depinde asadar de toata diplomatia BOR (care a declarat anul 2017 ca an comemorativ al aparatorilor ortodoxiei in perioada comunista, context in care Patriarhul Daniel i-a invitat pe reprezentanti ai bisericilor din fostul bloc rasaritean) pentru a discuta subiecte sensibile (cum ar fi reinfiintarea Mitropoliei Basarabiei) si pentru a relansa un dialog, fie si pe calea ”diplomatiei ortodoxe” cu Rusia.