Brangelina se intoarce

Dupa ce au anuntat cu surle si trambite divortul, anul trecut, Angelina Jolie si Brad Pitt vor acum sa-l anuleze. Alta telenovela, alti bani gramada de castigat…

Chiar in cursul unei saptamani marcate de divorturi (Chris Pratt si Anna Faris, sau Elon Musk si Amber Heard) unul din cuplurile cele mai glamour ale Hollywood-ului si-ar putea face marea intoarcere in lumina scaldatoare de bani a reflectoarelor, dupa aproape un an de separare. O sursa apropiata celor doua staruri a marturisit pentru Us Weekly: ”Divortul a fost anulat”. Nu au facut niciun demers pentru a continua cu el si nimeni nu crede ca o vor mai face”. ”Toata lumea crede ca se vor impaca. Nu ar fi surprinzator daca ar anunta ca renunta la divort si incearca sa se impace. Ea inca il iubeste mult”. Sursa citata a adaugat ca ea, Angelina, este inca indragostita de al sau ”ex”. Sentimente intarite si de Brad Pitt intr-un interviu pentru GQ. Mai ales ca Angelina a fost extrem de impresionata de eforturile lui Brad pentru a renunta la alcool. ”S-a lasat de bautura, stia ca trebuie sa rezolve aceasta problema”, a mai adaugat misteriosul informator. ”Stilul nostru de viata nu era negativ in niciun fel. Aceasta a fost si va ramane o oportunitate minunata pe care am putut sa o oferim copiilor nostri. Inca ne vindecam cu totii de la evenimentele care au dus la divort. Nu ne recuperam de la divort. Ne vindecam de la lucrurile care ni s-au intamplat in viata”, a spus Angelina. Cu toate acestea, actrita tocmai a cumparat o imensa vila pentru ea si cei sase copii, in scopul de a sta departe de cel pe care-l credea un tata nepotrivit.