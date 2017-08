Boxul feminin, marele pariu al lui Boroi!

Veste uriasa pentru boxul feminin romanesc, pugilistele lotului national afland, chiar de ziua actualei lor antrenoare, campioana mondiala, europeana si participanta la Olimpiada de la Londra, Mihaela Lacatus, ca de acum inainte se vor putea baza pe sprijinul logistic consistent al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Care, sub conducerea presedintelui Mihai Covaliu face pasi repezi in aplicarea programului de redresare din timp a sportului de performanta de la noi.

Iar acestui program i se vor alatura, cat de curand, si fetele carismaticului antrenor coordonator al lotului national, Adrian Lacatus, cel care a facut „istorie” in boxul feminin mondial inca din 2001, de cand a preluat fraiele tricolorelor. Si iata ca, dupa atatia ani de zile in care prea multi uita si prea repede ca intreaga Federatia de Box s-a hranit doar de pe urma uluitoarelor performante internationale ale sportivelor crescute si facute campioane europene sau chiar mondiale de „nebunia” lui Adrian Lacatus, acesta a gasit intelegerea de care avea atata nevoie chiar la fostul sau comandant de la Clubul Steaua Bucuresti, George Boroi. Pentru ca, in timp ce oamenii de box nu s-au obosit sa gaseasca vreo solutie pentru ca fetele noastre sa participe la Campionatele Europene din Italia, care se desfasoara chiar zilele acestea si unde componentele lotului national erau cotate printre favorite, Boroi, in prezent secretar general al COSR a dat verde „marelui pariu” pentru boxul feminin.

Care, cu putin sprijin, nu are cum sa nu-si indeplineasca obiectivul asumat de Lacatus si anume trei sportive calificate la Olimpiada din 2020 de la Tokyo si aducerea unei medalii olimpice!

Jos palaria, COSR!

In vremuri in care toata lumea s-a invatat sa critice pe toata lumea, initiativa comandantului George Boroi si a intregului staff de conducere a COSR nu poate decat sa fie salutat. Pentru ca alaturarea lotului national de box feminin ambitiosului program de depistare din vreme a sportivilor cu sanse de calificare si castigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 are darul de a-i da antrenorului coordonator Adrian Lacatus „gura de oxigen” de care avea atata nevoie.

Si daca „rusoaica” Mihaela Lacatus a avut puterea sa castige aurul mondial chiar la Podolsk, in Rusia, intr-o atmosfera mai mult decat ostila, atunci sia ctualele sale eleve trebuie sa se impuna la Tokyo. Mai ales ca lotul se bazeaza deja pe un „nucleu dur”, format din Claudia Nichita(51 kg.), Lacramioara Perijoc ( 54 kg.), Cristina Cosma (60 kg.), Camelia Fieraru( 64 kg.) sau Florina Radu(75 kg.). Mai mult, Lacatus isi poate definitiva lotul cu care sa intre in programul COSR si care sa se plieze pe planul de pregatire si strategie pentru actualul ciclu olimpic la ultima competitie cu criteriu de selectie, Campionatul National care va avea loc la Mangalia, in perioada 28 august – 4 septembrie. Si unde iubitorii boxului le pot vedea pe viu luptand pe fetele dintre care, cu siguranta, trei se vor califica la Olimpiada iar cel putin una ne va aduce medalia mult visata. Nu de alta, dar cum in Armata ordinul se executa si nu se discuta, este acum randul antrenorului Lacatus de a onora „marele pariu” al comandantului Boroi…