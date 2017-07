BOR, invaluita de orgii sexuale

BOR este una dintre institutiile in care romanii au mare incredere, alaturi de Armata Nationala. Cu toate acestea, ea se confrunta din ce in ce mai des cu diverse scandaluri. Cele mai noi, dar si destul de puternice sunt legate de preotul-cantaret, Pomohaci, si de episcopul de Husi, Corneliu Barladeanu.

De unde vine oare, la popii nostri, atractia asta bizara spre homosexualitate si santaj nimeni nu stie, dar scandalul de la Husi face sa paleasca acuzatiile DNA asupra lui Teodosie Snagoveanul (spagi si altea alea, probleme cu talerii, in general): trei popi santeajeaza un episcop pe baza unor filmulete in care acesta face amor cu un alt barbat. Colac peste pupaza, mai pune si Pomohaci gaz pe foc cu o chestiune asemanatoare, tot pe baza de iubire pidosnica, dar mai cu minori. Si uita asa, de abia acum pricepem noi si sensul vechiului proverb autohton care zice sa faci ce zice popa, nu ce face popa. De care vom tine seama cu mare strictete de acum inainte. BOR nu priveste cu ochi buni chestiunea homosexualitatii, dar pare ca se poarta cu manusi in cazul popilor cu sexualitate devianta si singurul mesaj, ceva mai dur, suna asa: „Preotii care nu sunt demni de haina preoteasca, si care stiu ca nu se pot indrepta, ar trebui sa plece singuri din biserica, sa nu astepte sa fie ajutati sa plece”. Bine-bine, dar pana atunci ce facem, ne mai ducem copiii la biserica, la o spovedanie, sa zicem, sau ne interesam din vreme daca taica preotul are bucurii carnale care tin de flamura curcubeului fluturat de elgibitii de pretutindeni. Astepam un raspuns, Sfintiile Voastre.