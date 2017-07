Bono, la Elysee cu Brigitte

Liderul trupei U2, a fost primit de presedintele Emmanuel Macron, pentru a discuta actiunile organizatiei umanitare ONE, unde este co-fondator. Insa nu Macron ci sotia sa, Brigitte, l-a asteptat pe treptele palatului, o Prima Doamna vizibil cucerita de solistul irlandez. Si reciproc.

”Am vazut un presedinte foarte deschis sa gaseasca solutii inovante pentru a rezolva problemele saracilor lumii. Am vorbit de criza refugiatilor si de faptul ca majoritatea europenilor inteleg ca ceea ce se petrece in Africa ii priveste”, a declarat Bono. Starul rock a mai spus ca Macron i-a confirmat ca Franta va creste asistenta pentru dezvoltare cu 0,55 din PIB in 2022, evocand un angajament de campanie a presedintelui. Guvernul insa a decis pentru acest an economii bugetare de 4,5 miliarde de euro, reduceri criticate de ONE, organizatie fondata in 2004 si care impotriva saraciei si bolilor evitabile in special in Africa. ONE face in acest sens mari campanii de sensibilizare la nivel international.

Singuri, fara Emmanuel

Spre deosebire de presedintele Frantei, care s-a aratat foarte discret in fata presei, Brigitte Macron a facut o veritabila sedinta foto la brat cu Bono. Dar si starul irlandez se pare ca a fost fermecat de Prima Doamna. ”Este pasionata de educatie tinerelor fete pentru ca ea insasi este profesoara.

Am discutat despre mijloacele ce trebuie puse in practica pentru a ajuta 130 de milioane de femei din intreaga lume care nu sunt scolarizate”. La plecare, Brigitte Macron l-a salutat calduros pe Bono, strangandu-i mana afectuos. Pentru intalnirea cu Bono, Prima Doamna a ales o vesta in stil militar, semnata Louis Vuitton si jeansi slim. Un look simplu si eficace, parca in acord cu vestimentatia solistului de la U2.Bono este un obisnuit al palatului Elysee. In 2002 l-a intalnit pe presedintele Jacques Chirac, in 2008 pe Nicolas Sarkozy iar in 2012 pe Francois Hollande.

Ce-i va cere Rihanna lui Macron

Dupa Bono, astazi este randul cantaretei din Barbados sa-l intalneasca pe presedintele Frantei, si nu pentru a vorbi de R&B. Luna trecuta, Rihanna l-a intrebat pe Macron (pe contul sau Twitter, urmarit de 75 de milioane de persoane) daca Franta se va angaja sa contribuie la finantarea educatiei in tarile sarace.

O intrebare adresata si altor lideri, cum ar fi premierul canadian Justin Trudeau sau Angelei Merkel. De la Elysee a sosit primul raspuns: Rihanna va fi primita de seful statului, cu care va discuta despre finantarea programelor de educatie si nevoile copiilor din tarile sarace. Rihanna a fondat in acest sens doua fundatii (Believe Foundation si Clara Lionel Foundation) cantareata fiind si ambasador al Parteneriatului Mondial pentru Educatie, activ in 65 de tari in curs de dezvoltare. ”Vocea Rihannei este cruciala pentru educatia mondiala”, a declarat Julia Gillard, presedintele Parteneriatului, denuntand faptul ca 260 de milioane de copii nu beneficiaza de scolarizare pe mapamond. In febriarie, Rihanna a fost desemnata de prestigioasa Universitate Harvard drept ”personalitatea umanitara a anului”. ”Am intrat in sfarsit la Harvard”, declara ironica Rihanna.

Putin: Salut, Emmanuel! Buna ziua, Angela

Participand prima data la o discutie in format Normandia (Franta, Germania, Rusia si Ucraina) , cu Vladimir Putin, Angela Merkel si Petro Porosenko, presedintele Macron a publicat pe Twitter un filmulet al acestei conversatii. Presedintele ucrainean i-a adresat ”buna ziua” in limba rusa. Mai putin scortos, Putin s-a alaturat conversatiei adresandu-i-se presedintelui Frantei ”Emmanuel, salut!” si cancelarului Germaniei ”Buna ziua, Angela”. Macron a fost felicitat de catre cei trei pentru prima sa participare la o asemenea discutie. Formatul Normandia desemneaza reuniuni cvadripartite intre Berlin, Moscova, Kiev si Paris pentru rezolvarea crizei din Ucraina, soldat, potrivit datelor ONU, cu peste 10.000 de morti.