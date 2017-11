Bomba! Florin Raducioiu divorteaza , dupa 20 de ani de casnicie

Fostul mare fotbalist Florin Raducioiu a pus capat relatiei cu italianca Astrid, femeia cu care s-a iubit in ultimii 20 de ani.

Impreuna cu Astrid si cei doi baieti ai sai, Andrea, in varsta de 17 ani, si Alessandro, de 13 ani, Raducioiu se retrasese la Roquebrune-Cap-Martin, localitate situata in imediata apropiere a celebrului Monte Carlo. Dupa mai multi ani, ca urmare a unor afaceri paguboase, fostul atacant al nationalei a fost nevoit sa-si vanda vila din Monaco si s-a reintors in Italia, la Brescia, unde a inceput sa profeseze ca antrenor. Intre timp, Raduciou s-a mutat in Romania, unde este tot antrenor, dar si imaginea unui brand de geamantane de lux. Initial, a pastrat discretia in privinta situatiei matrimoniale, insa, acum, a recunoscut, ca legatura lui cu Astrid s-a rupt!“Nu mai locuiesc in Italia in acest moment! Familia sta acolo, iar eu la Bucuresti. Baietii mei sunt destul de mari, iar eu… am o problema personala cu sotia! Insa, nu vreau sa intru in detalii acum”, a declarat Raducioiu.