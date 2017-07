Bogatii lumii sunt chitrosi de-a binelea!

Desi nu le place cand ii intrebi cum au strans primul milion, avutii planetei se dau oameni stransi la punga si ne dau sfaturi sa economisim fiecare banut, daca vrem bunastare. Numai ca mentalitatea apucatului n-are legatura cu economia si duce spre zgarcenie patologica.

Cum altfel se poate spune, cand unii dintre cei mai bogati oameni din lume socotesc cata hartie igienica folosesc subalternii, au ceasuri si masini ieftine, mananca la cantina, ba unul se si tunde singur! Azim Premji, cel mai bogat indian din domeniul tehnologiei, obisnuieste sa se uite la cat de multa hartie igienica folosesc angajatii. Amancio Ortega, fondatorul Inditex, mananca la cantina, alaturi de angajati(ma rog, asta nu e rau), dar ce-i de zis cand John Caudwell, unul din fondatorii retailerului de telefoane Phones4u, prefera sa nu lase bani la frizer si se tunde singur? Jim Walton, fiul fondatorului celui mai mare retailer din lume, locuieste intr-o cladire modesta, in orasul sau natal si conduce masini vechi. Un Mercedes vechi sofeaza si cel mai bogat om din Mexic, Carlos Slim Helu, si se imbraca cu haine la reduceri din propriile magazine. Charlie Ergen, fondator si presedinte al Dish Network, merge la serviciu zilnic cu mancarea la pachet. Presedintele gigantului Microsoft, Bill Gastes, poarta un ceas in valoarea de …10 dolari, iar Warren Buffet locuieste in aceeasi locuinta pe care a cumparat-o in 1958, cu 31.500 de dolari. Probabil ca sa nu e dea fitos, Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, conduce o masina care nu se afla in parcarile miliardarilor, un Volkswagen Golf GTi cu transmisie manuala, care costa in jur de 30.000 de dolari.