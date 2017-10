Boc si Videanu, explicatii in instanta in dosarul lui Blaga

Fostul premier si, respectiv, fostul ministru democrat liberali au ajuns, in cursul diminetii de vineri, la Tribunalul Bucuresti, unde a fost termen in dosarul privind ceea ce procurorii considera a fi finantarea nelegala a campaniei PDL de la prezidentialele din 2009.

Prezenta lui Emil Boc, actualul primar al Clujului, si a lui Adriean Videanu in fata instantei are legatura cu dosarul in care fostul numar 1 in cadrul PDL-ului este acuzat de trafic de influenta. Atat Boc, cat si Videanu au calitate de martor.

De altfel, tot ca martor fusese audiata, la termenul precedent al procesului, si Elena Udrea, la randul sau fost reprezentant al formatiunii politice amintite.