Boc si Falca, pusi pe ”mute” in PNL

Conducerea PNL a desavarsit cenzura impusa liberalilor finalizand lista ”cumunicatorilor agreati” care au dreptul sa vorbeasca in numele partidului. Lista pe care binecunoscutii Emil Boc si Gheorghe Falca stralucesc prin absenta.

Lista, care va fi trimisa si televiziunilor ca nu cumva acestea sa-si permita sa invite liberali neagreati in emisiunile lor, cuprinde 25 de membri ai Biroului Executiv, 20 de deputati, 8 senatori, 6 presedinti de organizatii PNL plus 21 de simpli penelisti, fara functii dar buni guristi in opinia actualei conduceri Orban. Culmea e ca Emil Boc – politician arhicunoscut, fost presedinte al jumatatii pedeliste din actualul PNL si fost premier al Romaniei – nu figureaza pe lista liberalilor agreati sa ciripeasca public in numele partidului. In aceeasi situatie se gaseste si Gheorghe Falca – figura de asemenea bine cunoscuta in spatiul public si piesa de prima mana in PNL pana nu demult. Nici celebrul neurochirurg Leon Danaila nu figureaza pe lista in cauza, asta desi a fost folosit pe post de imagine electorala a PNL in campania din 2016. Daca Boc, Falca si Danaila au fost respinsi la controlul calitatii, se remarca in schimb prezenta ”excelentei” vorbitoare Cristina Pocora in randul liberalilor care au voie sa participe la emisiuni TV. De ce il elimini pe Boc de exemplu dar o lasi libera in peisaj pe stearsa si neconvingatoarea Pocora, asta doar inteleptii care conduc astazi PNL-ul ne-ar putea lumina. Drept este ca inteleptii in cauza au nimerit-o totusi intr-un caz: acela al lui Hilde Brandl, o doamna cu o limba romana precara, lipsita de orice haz si cu o argumentatie in cel mai bun caz incalcita.