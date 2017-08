BNR face praf ”Prima Casa”

Economistul sef al BNR a desfiintat practic programul ”Prima Casa”, despre care spune ca doar transfera bani de la buget catre sectorul privat, nicidecum nu reprezinta o mana de ajutor intinsa romanilor cu venituri mici care vor sa obtina credit pentru achizitionarea unei locuinte.

Valentin Lazea a socat prin opinia prezentata dupa analizarea programului ”Prima Casa”. Programul nu reprezinta in fapt decat o forma de transfer a unor bani de la buget catre sectorul privat, nu o forma de crestere a accesabilitatii persoanelor fizice la obtinerea de credit – sustine economistul sef al Bancii Nationale. Acesta a tras concluzia dupa ce a constatat ca ponderea debitorilor care au contractat credite pentru ”Prima Casa” si pot plati un avans la credit semnificativ mai mare decat cel minim solicitat de program este in crestere.

Iar daca tot nu-si respecta menirea – respectiv aceea de a ajuta romanii cu venituri reduse sa-si cumpere o locuinta, mentinerea programului ” ridica probleme privind eficienta efortului bugetar” mai ales in conditiile in care activitatea pietei creditului s-a reluat si chiar se apropie de o evolutie care ar putea pune probleme din punct de vedere al stabilitatii financiare – se mai precizeaza in documentul intocmit de Lazea in urma analizei efectuate. Potrivit aceleiasi analize, singurul aspect social asigurat cu adevarat de acest program este un acces mai mare al persoanelor tinere la achizitionarea unei locuinte, ponderea debitorilor cu varste de pana in 35 de ani fiind mai mare in acest caz.