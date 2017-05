Blondele isi scot ghearele in PNL

Raluca Turcan si Alina Gorghiu isi continua rafuiala interna. Catalogata drept ”ridicola si penibila” de Gorghiu, Turcan ridica miza si o acuza pe predecesoarea sa in fruntea PNL ca, dupa ce a distrus partidul, face ”praf” acum si Opozitia.

Adoptarea in Comisia juridica a Senatului a amendamentelor referitoare la gratierea coruptilor a starnit o adevarata furtuna si in PNL, nu numai in PSD. Concret, liderul interimar al PNL Raluca Turcan o acuza pe Alina Gorghiu (care este membru in Comisia juridica a Senatului) de ”complicitate subterana” cu ”hotii” din PSD. Motivul: Turcan a iesit din sala de sedinta a Comisiei exact inainte de votarea amendamentelor incriminate iar cum colega sa de Comisie si partid Nicoleta Pauliuc absenta din motive medicale, senatorii PSD si ALDE au putut trece fara probleme amendamentele in cauza. „Opozitia conteaza si e relevanta doar atunci cand e prezenta. Cei care lipsesc atunci cand e mai important (la mize politice foarte mari) sunt cei care fac Opozitia praf si intretin senzatia unei complicitati subterane cu agenda celor care fac din hotie o virtute. Absentele de ieri din Comisia juridica (cu exceptia celei motivate medical, dar care trebuia sa aiba inlocuire) aduc intreg partidul in punctul de a fi privit ca pactizand cu PSD”, a decretat Turcan. Actualul lider a ingrosat tusa afirmand ca exact comportamentele ”a la Gorghiu” au dus PNL-ul in infundatura in care se afla in prezent: ”Nu cred ca ar trebui sa-si mai permita vreun lider din PNL sa perpetueze aceasta abordare, tipic PSD-ista, potrivit careia ne putem permite orice pentru ca pana la urma poporul uita. E ceea ce a adus PNL in aceasta situatie. Poporul nu uita si cu greu iarta”.