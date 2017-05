Blaga si Basescu, 200 de milioane de euro pe voturi

Gigi Becali stie si el cate ceva despre alegerile din 2009, anchetate in prezent atat de Parchetul General cat si de Parlament. Iar ceea ce stie Becali nu inculpa tot ”serviciile”, ci pe fostii pedelisti.

Scandalul legat de prezidentialele din 2009 – anul in care Traian Basescu si-a castigat cel de-al doilea mandat la Cotroceni – a trezit amintirile lui Gigi Becali, care povesteste acum ca Vasile Blaga i-a cerut, chiar in seara alegerilor, bani pentru cumpararea voturilor pro-Basescu. Asta dupa ce PDL cheltuise deja doua sute de milioane de euro pentru realegerea lui Basescu, dupa cum spune Gigi Becali. Conform lui Becali, cel care i-a batut la usa in 2009, in numele lui Blaga, a fost unul dintre oamenii de incredere ai acestuia, Eugen Petrescu. ”A venit la mine seara, de alegeri si vorbeau la telefon. Nu le mai ajungeau banii si astia au zis sa mearga pana la 500 (de lei) pe vot (…) Au cheltuit 200 de milioane de euro si acum se plangeau ca nu au de unde sa scoata banii. Eugen Petrescu nu era omul care manipula banii. El era doar mana dreapta a lui Vasile Blaga. Banii cei multi ii manevrau astia grei, nu el”, sustine Becali.