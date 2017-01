Blaga nu are fata de ICCJ

Fostul lider PNL Vasile Blaga nu va fi judecat de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Motivul: Blaga nu mai este parlamentar, prin urmare competenta de a judeca speta sa revine unei instante inferioare, respectiv Tribunalului Bucuresti. Decizia a fost luata ieri, de magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar asta inseamna si ca politicianul va avea parte de un nesperat ragaz, oferit de timpul necesar trimiterii dosarului la Tribunalul Bucuresti, programarii cauzei si demararii procesului de la capat. Reamintim ca Vasile Blaga a fost trimis in judecata pe 29 noiembrie 2016, acuzat fiind de DNA ca ar fi primit 700.000 de euro de la o societate comerciala in schimbul exercitarii influentei conferite de calitatea sa de lider al PDL, partid aflat la guvernare la aceea vreme, astfel incat firma in cauza sa obtina contracte de la doua companii nationale. Ulterior obtinerii contractelor, firma respectiva a transferat ”procente prestabilite” catre partid (700.000 de euro in doua transe, de 500.000 si 200.000 in cazul Blaga), mai acuza procurorii anticoruptie.