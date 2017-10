Blaga, la plecarea de la instanta: Eu stiu ca sunt nevinovat

In timp ce avocatii fostului lider PDL au cerut achitarea, Vasile Blaga a aflat, vineri, prezent fiind in in sala de judecata, la ultimul termen al procesului, ca procurorul DNA a propus instantei o pedeapsa cu inchisoarea in cazul sau, in dosarul finantarii campaniei din 2009.

Vizibil afectat, la plecarea de la Tribunalul Bucuresti, fostul numar 1 in cadrul PDL-ului a facut cateva precizari in fata presei. “Eu stiu ca sunt nevinovat, astept pronuntarea (…) nu e vorba de politica deloc aici, e vorba ca unii raman cu banii si cu mai putine pedepse, asta-i tot”, a afirmat Vasile Blaga.