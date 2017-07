Blaga, buldogul-mielusel

Despre Vasile Blaga nu se pot scrie lucruri urate. Sau rele. Domnul Vasile Blaga este arhetipul politicianului cinstit, corect si cu frica lui Dumnezeu. In viata lui nu a facut o potlogarie, un abuz, o smecherie sau macar o golaneala mica. Nimic. N-a pus mana pe bani care sa nu fie ai lui. Sa fi pus el mana pe banii partidului? Sau care ar fi trebuit sa ajunga acolo? Nici pomeneala de asa ceva.

Apoi, PDL, stie toata lumea ca era cel mai sarac dintre toate partidele, dar si cel mai mandru. Statea drept ca bradul in fata banului. Nu avea nevoie de nimic. Daca avea vreun leu al lui, bine. Daca nu, era binevenita si o haiduceala, dar de fiecare data se inchina crestineste si zicea sa fie primit din partea lu’ cine i-a cazut din buzunar!

Protectia Mieilor in blana de oaie

Acum, Vasile Blaga este judecat pentru trafic de influenta. Sa fac intai o precizare. Nu stiu de ce ii spune lumea „Buldogul”, cand el e band ca mielutul Vasilica, din Metrou, la vremea sarbatorilor de iarna. In fine, ajuns in fata judecatorilor, domnul Blaga le-a trantit-o astora de la obraz, direct in obraz. Nu a luat in viata lui un cent si nici nu a primit. Ca sa fie clar! Nu-l cunoaste pe ala pentru care ar fi facut trafic de influenta. Ca ar fi primit 700.000 de euro prin interpusi, de la „Pinalti”, fostul primar din Patra-Neamt, asa, ca sa aiba si PDL un ban de buzunar, de iesit la o chermeza cu fetele inainte de alegeri, e o facatorie. Toate acuzatiile pe care i le aduc procurorii „sunt constructii science fiction”! Luam o scurta pauza de publicitate pentru foiletoanele SF ale lui CT Popescu cu si despre coruptie. Revenim in cateva secunde. Am revenit. Scrierile sunt tampite, nu le mai bagam. Dom’le, da’ si astia ce caini, sa ataci in haita un miel lipsit de aparare? Intrebat cum se faceau numirile pe functii grele in ministere si in companiile de stat, mielutul Vasile a raspuns cu toata candoarea lui de mielusel: „ca si astazi, ca si in tarile din jur”! Acum, eu nu vreau sa torn gaz pe foc, dar am citit pe un site ca de jur imprejurul Romaniei numirile se fac pe bani grei. Nea Vasile, nu baga in seama! Stai linistit, o sa sun la Protectia Mieilor in blana de oaie. Parca asa ii spune. Chiar asa am ajuns in tara asta, sa ataci un miel doar pentru ca ti se pare ca i se vad coltii de buldog?