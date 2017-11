Blackjack se intoarce

In vremea Razboiului rece a fost spaima Occidentului. Dar se spune ca de ce ti-e frica nu scapi. Tu-160, cel mai mare avion supersonic de lupta, reintra in productie dupa 25 de ani.

Primul exemplar al noii serii a legendarului bombardier strategic a fost dezvaluit la uzina aeronautica din Kazan de catre compania Tupolev. Anumite detalii din era sovietica persista dar avionul a fost modernizat 60% pentru a concura rivalii contemporani. Tu-160 M2, supranumit in Rusia ”lebada alba” (sau Blackjack, potrivit codului NATO) va parcurge o serie de teste inaintea primului zbor, in februarie 2018. Productia de serie va incepe in 2020 iar ministerul rus al Apararii a anuntat deja ca vrea sa achizitioneze ”cel putin 50” de astfel de aparate. Produs al cursei inarmarilor din perioada Razboiului rece, Tu-160 este inca cel mai mare avion de lupta din lume, putand transporta 275 de tone. Avionul poate parcurge o disanta de peste 12.000 km fara realimentare si detine un record de distanta de zbor de 18.000, adica peste 24 de ore in aer. Concepute in 1970, aceste avioane au fost ulterior utilizate in patrulari deasupra oceanelor Pacific si Atlantic dar si in campania rusa din Siria.