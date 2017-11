Black Friday, ziua in care romanii uita de ROBOR si de PSD

Dupa 27 de ani de democratie si blugi la discretie, vine o zi din an cand romanul se imbolnaveste grav de shopping. Si uita de tot, de viata amara, de „ticalosii” de la Putere, de faptul ca ROBOR a crescut ca naiba, ca euro da frisoane tuturor. Stau si ma intreb daca astazi, cand sunt reducerile de pe lume, astora de la PSD le-ar mai strafulgera o data ideea unei OUG 13, cine ar mai iesi in strada?

NIMENI! Pentru ca indiferent cat de rau o duc, romanii stiu una si buna: consuma. Cumpara si consuma cu bani pe care nu-i au, se imprumuta, viseaza si se indatoreaza ca deh, „oferta asta nu e de pierdut”. Pe asta se bazeaza, de altfel, viata romanilor din 1990 incoace, sa nu pierdem oferta, trenul. Asa o fi fost si la vot? „Votati-i pe astia acum, altii nu mai pupati”. Ca si in politica, si Black Friday e foarte mult marketing. Estimarile pentru consumul din aceasta zi sunt ametitoare: vanzari mai mari chiar si cu 50 la suta fata de anul anterior, campania de anul acesta ademenindu-i si pe unii dintre cei mai mari jucatori din economie. Toti incearca (cu siguranta le va si iesi) sa profite de naivitatea si apetitul romanilor de a cumpara. Chiar daca nu are nevoie, chiar daca nu-i foloseste, omul cumpara acum, ca sa fie. Si uite asa vanzarile ar putea ajunge usor la 920 mil. lei (200 mil. euro). Asta in conditiile in care peste o luna vine Craciunul. Alte cumparaturi, alte vanzari, aceiasi bani multi cheltuiti in nestire pe oferte care mai de care mai imbietoare. Ce noroc au astia de la PSD, nu-i asa? Ba chiar si ROBOR isi poate face de cap, nimeni nu va observa, Strada e la shopping. In urmatoarele zile, nici un politician nu va mai fi injurat pe Facebook, userii nu mai au timp de hastaguri cu “rezist”, “coruptia ucide” sau “Olaf vine dupa Dragnea”. Toti vor fi ocupati sa-si posteze achizitiile, sa se laude cu noua plasma, cu vacantele prinse cu mare noroc la jumatate de pret etc. Altii, un pic mai destepti decat primii, se vor grabi sa posteze spre vanzare pe OLX chilipirurile luate de Black Friday. Azi e doar #rezistdeblackfriday.