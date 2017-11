Black Friday, sute de tepe

“De abia a demarat actiunea de Black Friday, continua si in perioada urmatoare, si avem cateva sute de reclamatii, dar vom da un comunicat de presa si va vom tine la curent cu demersurile noastre in ideea instrumentarii acestor reclamatii”, aflam de la presedintele ANPC, Bogdan Pandelica.

Potrivit acestuia, in perioada Sarbatorilor de iarna, cand exista o anumita dinamica a vanzarilor si posibile promotii, controalele ANPC se vor intensifica, astfel incat sa nu existe practici comerciale inselatoare. Perioada de reduceri Black Friday a demarat vineri, 17 noiembrie, iar, potrivit datelor centralizate de PayU, pana la ora 17:00 a acelei zile se realizasera un numar de 125.000 de tranzactii online in valoare de 90,3 milioane de lei, cosul mediu de cumparaturi fiind de 722 lei. Principalele categorii de produse cumparate au fost IT&C (90%), fashion (7%), eTail (home&deco, produse cosmetice, produse alimentare, vinuri, jucarii) – 3% din totalul cumparaturilor. Cea mai mare tranzactie inregistrata in Romania in platforma PayU a fost de 36.371 lei, pentru bijuterii, fiind urmata de una de 30.000 de lei pentru televizoare si de 27.293 lei pentru electrocasnice. Conform prognozelor de piata, 30% din totalul comenzilor de Black Friday vor fi achitate online, iar plata cu cardurile de rate vor reprezenta peste 40% din total, echivalentul a 50 de milioane de lei, comparativ cu un procentaj de 33% consemnat in 2016.