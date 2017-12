Bitcoin va fi noul aur

Cameron Winklevoss, unul dintre cei care sunt azi miliardari in bitcoin, sustine ca valoarea totala a monedelor bitcoin de pe piata va ajunge la mii de miliarde de dolari in cativa ani , iar aceasta criptomoneda va fi aurul viitorului.

In prezent, valoarea totala a monedelor bitcoin este estimata la circa 250 de miliarde de dolari. Aceasta se datoreaza in mare parte celor ce au investit masiv in aceasta, iar Cameron Winklevoss este unul dintre acestia. Aceste investitii masive ar fi aruncat in aer bitcoin, care, vinerea trecuta, ajunsese la peste 17.000 de dolari per bucata. Winklevoss considera insa criptomoneda un “mijloc de stocare mai bun decat aurul din multe puncte de vedere, cum ar divizibilitatea, portabilitatea si oferta existenta. Intotdeauna am considerat ca bitcoin este aur. In varianta 2.0 – inlocuieste aurul. Aurul este rar, oferta bitcoin este una fixa; bitcoin poate fi transferat mai usor si este mult mai divizibil. Pe termen lung, este un activ de mii de miliarde de dolari – nu stiu cat ii va lua sa ajunga acolo”. “Bitcoin nu concureaza cu alte monede. Concureaza cu aurul. Bitcoin este cea mai veche criptomoneda, are avantajul pionierului si beneficiaza de o lichiditate enorma”, mai spune Winklevoss. Cameron Winklevoss pare sa stie ce spune, el avand acum peste un miliard de bitcoins. Pe de alta parte, analistii sustin ca tocmai acesti miliardari in bitcoin, personaje denumite “balene” , pot rapune criptomoneda. Balenele pot face ca pretul bitcoin-ului sa se prabuseasca doar prin simpla vanzare a unei portiuni din bani. Aceasta perioada este propice vanzarii avand in vedere cat de mult a crescut pretul unui bitcoin. O vanzare masiva si controlata ar darama puternic valoarea bitcoin.