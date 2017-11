Bitcoin urca la 6500 de dolari!

Moneda virtuala doboara un nou record si ajunge la 6.552 dolari, dupa ce compania bursiera americana CME a anuntat ca va lansa contracte futures pentru bitcoin.

Ultima crestere spectaculoasa pentru bitcoin a fost pe 12 octombrie, cand a trecut de 5000 de dolari, valorand de patru ori mai mult decat uncia de aur. In prezent, informeaza site-ul Coin Desk, valoarea totala a bitcoins aflate in circulatie este de 109 miliarde de dolari. Prin contracte futures, vanzatorul se obliga sa vanda, iar cumparatorul sa cumpere activul de la baza contractului la o data viitoare (scadenta), dar la un pret stabilit in momentul incheierii tranzactiei, dar pentru introducerea acestor contracte pentru bitcoin in acest trimestru, CME va avea nevoie de aprobare din partea autoritatilor. Planul grupului bursier ar putea aduce mai multi investitori pe piata monedei digitale. Planuri au si 22 dintre cele mai mari banci din lume, printre ele, Natixis, Barclays, HBSC si Commerzbank, care au dezvoltat, impreuna cu specialistii in tehnologie financiara ai companiei R3, un sistem international de plati care permite tranzactionarea valutelor si a monedelor digitale prin intermediul blockchain, tehnologia ce sta la baza monedei bitcoin. Sistemul, recunosc unele banci, este mai rapid pentru tranzactii si nu necesita autentificare prin intermediari, dar BCE(Banca Centrala Europeana), Fed(Rezerva Federala a SUA) sau Banca Japoniei, sunt mai rezervate, considerand ca blockchain mai are de asteptat pentru a fi folosit de marile sisteme de plati din lume.