Bitcoin, un instrument pentru infractori

Si, in plus, „o iluzie periculoasa”, a avertizat presedintele Autoritatii de reglementare a pietelor financiare din Franta(AMF), un atac impotriva monedei virtuale, care a depasit pragul de 11.000 de dolari, pentru prima data de la lansare.

Daca este o moneda, este una foarte proasta(…)Este un mod de a achizitiona bunuri ilicite, de a face evaziune fiscala, de a dezvolta si plati pentru infractiuni cibernetice.(…) Este o provocare pentru guvernatorii bancilor centrale si pentru autoritatile de supervizare. este o piata nereglementata si trebuie sa o spun: o iluzie periculoasa, a sustinut Robert Ophele la Tokyo, intr-un interviu acordat Bloomberg. Desi operatorii bursieri din SUA, inclusiv grupul bursier CME, au permisiunea de a incepe tranzactiile de contracte futures pentru bitcoin, un alt avertisment a venit, saptamana trecuta, din partea presedintelui Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, care a afirmat ca este prea devreme pentru banca sa sa aiba nevoie de o strategie privind bitcoin si nu o considera o rezerva de valoare. Noile operatiuni de strangere de fonduri pe Internet, denumite ‘Initial Coin Offerings’ (ICO), sunt nereglementate, volatile si opace, anunta si Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA), organism care se alatura celor din Elvetia si Statele Unite pentru un control mai strict asupra criptomonedelor.

Desi e in foame, Venezuela isi face moneda virtuala

Inflatia din Venezuela a ajuns la 2000% , statul nu are bani sa cumpere alimente si medicamente din import, dar presedintele Nicolas Maduro a anuntat crearea monedei virtuale ”Petro”, bazata pe rezervele de petrol, gaze, aur si diamante ale tarii, cu scopul de a lupta impotriva ”blocadei financiare” aplicate de SUA. Maduro crede ca asa asa va putea lua credite internationale care sa ajute la scoaterea tarii din criza, in contextul in care datoriile Venezuelei au ajuns la 150 de miliarde de dolari, caderii pretului la petrol(resursa care asigura Venezuelei 96% din valuta), nationalizarii firmelor private si incapacitatii de plata a companiei petroliere de stat PDVSA. Guvernul de la Caracas acuza SUA de ”persecutie financiara”, in timp ce populatia risca sa intre intr-o criza umanitara fara precedent.