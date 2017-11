Bitcoin, in viteza spre 10.000 de dolari!

Criptomoneda a doborat un nou record, a trecut, ieri, de 9600 de dolari, la doar cateva ore dupa ce, duminica, a depasit pragul de 9400 de dolari.

Estimarile acestei ascensiuni vertiginoase confirma faptul ca Bitcoin se indreapta cu forta spre pragul de 10000 de dolari, dupa ce s-a apreciat constant de la inceputul anului si si-a dublat valoarea la inceputul lunii octombrie. Moneda virtuala a ajuns la 9.682,10 dolari, luni dimineata, la doar cateva ore dupa ce a trecut de nivelul de 9.400 de dolari, a anuntat CoinDesk. Brian Kelly, directorul general al BKCM – firma de investitii in macroeconomie si informatica, sustine ca aceasta crestere “pare sa se datoreze retailului”. De Black Friday si Thanksgiving, retailerii americani au avut vanzari in valoare de 7,9 miliarde de dolari, cu 17,9% mai mult decat anul trecut, iar Lunea cibernetica (Cyber Monday), prima luni dupa Ziua Recunostintei din Statele Unite, este asteptata sa genereze vanzari online in valoare de 6,6 miliarde de dolari. Cotatia Bitcoin a evoluat si datorita cresterii interesului pentru criptomonede, dupa ce CME Group(cel mai mare operator bursier din lume) a anuntat ca va introduce contracte futures pentru bitcoin de la jumatatea lunii decembrie.