Bitcoin, de neoprit: a trecut de 12000 de dolari

Mai precis, criptomoneda a fost tranzactionata, ieri dimineata, la pretul de 12.412 dolari, dupa ce a depasit pragul de 10.000 de dolari, la finalul lunii noiembrie.

Parca in ciuda avertismentelor lui Mick McCarthy, director de strategie la CMC Markets, cu privire la formarea unei bule speculative, care nu se stie “cand se va sparge”, moneda virtuala s-a apreciat cu mai mult de 1100% si a ajuns la o capitalizare in valoare de 200 miliarde de dolari. De curand, Cboe Global Markets, compania americana care detine Chicago Board Options Exchange si operatorul BATS Global Markets, si grupul bursier CME Group au anuntat ca vor incepe sa ofere contracte futures pentru bitcoin in luna decembrie. Tododata o sursa citata de Bloomberg a informat ca si Nasdaq, bursa din Statele Unite, intentioneaza sa ofere contracte futures in 2018. Cresterile spectaculoase ale bitcoin a dus la reactii ale autoritatlior europene, care pregastesc masuri pentru reglementarea tranzactiilor cu bitcoin, platformele de tranzactionare a monedelor virtuale si furnizorii de portofele digitale care ofera servicii de custodie vor fi adusi sub incidenta regulamentelor UE, iar operatorii platformelor vor fi obligati sa dezvaluie identitatea clientilor la cererea autoritatilor nationale.