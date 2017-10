Bitcoin a trecut de 6000 de dolari!

Moneda virtuala a atins din nou un nivel record, depasind pe platforma BitStamp pragul de 6000 de dolari, dupa ce in prima saptamana a lunii a fost cotata, pentru prima data in istorie, la 5000 de dolari.

Bitcoin valora putin peste 1000 de dolari la inceputul acesui an, insa la jumatatea lunii august a crescut la peste 4000 de dolari. Prin ultimul record inregistrat, moneda digitata a castigat in valoare peste 500%, mai mult decat orice alt bun tranzactionat pe bursele internationale si a atins o capitalizare totala de peste 100 de miliarde de dolari. Cresterea spectaculoasa a pretului Bitcoin a fost de fapt prevazuta de experti, tot mai multi oameni si companii descopera moneda digitala, sedusi de a face, practic, plati fara banci, cu un „portofel” virtual, insa odata atins pragul de 6000 de dolari, este posibil sa urmeze o scadere masiva, mai ales ca „moneda viitorului” reprezinta in fond doar o conventie si, in functie de interese, poate fi speculata oricand pe reteaua globala de plata. Tranzactiile cu Bitcoin nu sunt supravegheate de nicio institutie, inclusiv Banca Nationala a Romaniei a anuntat in repetate randuri ca „nu crede in bitcoini”, iar analistii financiari traditionali au avertizat ca moneda este prea volatila, complicata si riscanta si au rezerve serioase privind valoarea acesteia.