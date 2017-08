Biserica sustine vaccinarea

Intr-o prima reactie la legea vaccinarii obligatorii, Patriarhia Romana anunta ca sustine campania de vaccinare a copiilor, precizand ca parintii au responsabilitatea de a preveni imbolnavirea celor mici.

“Vaccinurile sunt de o importanta deosebita in prevenirea unor boli si epidemii care pot ameninta viata unor segmente foarte largi de populatie(…)In acest sens, parintii au responsabilitatea de a preveni imbolnavirea copiilor si de-a salva viata acestora in caz de boala, vaccinarea copiilor avand un rol important in apararea vietii si a sanatatii acestora”, a transmis Patriarhia Romana printr-un comunicat de presa. Biserica anunta ca sustine programele publice de vaccinare care urmaresc scopuri terapeutice, atragand atentia asupra asigurarilor si informarii de care au nevoie parintii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a multumit Patriarhului BOR, Daniel, si tuturor preotilor care s-au implicat in campania pro-vaccinare, insa nu a precizat concret la ce data se va va aplica forma finala a legii vaccinarii. Cel putin doi ani vor trece pana cand Institutul Cantacuzino va putea produce vaccinuri, iar in aceste conditii primul dintre ele va fi BCG-UL, antituberculoza, urmand cel antigripal, a anuntat secretarul de stat in ministerul Sanatatii, Cristian Grasu. Managerul Institutului Cantacuzino, Mircea Ioan Pop, a explicat ca producerea de vaccinuri necesita mult timp si multe masuri, pentru “ca nu s-au mai produs vaccinuri de un numar de ani”.