„Bilutele” lui Orban!

In timp ce „sandramaua” coalitiei guvernamentale tremura din toate incheieturile, liderul Opozitiei traditionale, mai ales dupa ce a fost scapat de catre judecatori din „ghearele” DNA, s-a trezit prins in declansarea campaniei electorale pentru alegerile partiale care vor avea loc peste atat de putina vreme.

Ceea ce i-a cam incurcat planurile lui Orban, cel care tocmai era preocupat sa-si elimine din fasa orice dizidenta din partid, unul care oricum nu misca in front, desi in aceasta perioada normal ar fi fost sa puna toate tunurile pe PSD. Dar blazarea este atat de mare in sanul Partidului National Liberal incat nici macar proprii parlamentari nu se mai obosesc sa citeasca epistolele publice aproape zilnice pe care Ludovic Orban i le trimite lui Liviu Dragnea, nimeni nemaibagand in seama „pasarica sefului”. Iata insa ca, trebuind sa fie pe teren la cererea expresa a propriilor candidati, Ludovic Orban le-a dat acestora o mare mana de ajutor, dupa cum lesne se poate vedea din imaginea surprinsa in comuna constanteana Pantelimon. Unde, in timp ce candidatul partidului se zbatea sa-i convinga pe localnici cu alternativa politica la „ciuma rosie”, seful sa de partid s-a straduit sa nu a doarma, facand non-stop „bilute”. Pe care apoi le privea admirativ si, convins ca pe lumea asta nimic nu se pierde, totul se transforma, le facea sa dispara, „magie” care le-a intors stomacul pe dos pana si celor care se mai incapatanau sa creada ca Orban chiar este liderul Opozitiei… De altfel, nemultumirea in Partidul National Liberal este tot mai mare fata de prestatia „chitaristului”, cel care cu greu poate fi convins sa iasa din „zona sa de confort” si sa le dea o mana de ajutor oamenilor din teritoriu care se zbat sa tina aprinsa flacara liberalismului. Iar atunci cand accepta, cu greu, sa faca teren, Orban nu ezita sa le arate tuturor cat este de plictisit de campanie, facand sictirit „bilute” dupa „bilute”…