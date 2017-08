Bill Gates, donatie de 4,6 miliarde de dolari!

Suma reprezinta cele 64 de milioane de actiuni Microsoft, cea mai mare donatie dupa anul 2000 a celui mai bogat om din lume.

Actiunile donate inseamna 5% din averea lui Gates si 38% din detinerea sa la Microsoft, dar chiar si asa cofondatorul companiei ramane in continuare cel mai avut om de pe planeta, cu 86,1 miliarde de dolari. Desi beneficiarul nu a fost dezvaluit, majoritatea donatiilor lui Bill Gates se duc catre Bill&Melinda Gates Foundation. In varsta de 61 de ani, miliardarul a mai renuntat la actiuni Microsoft de 16 miliarde de dolari in 1999 si de 5,1 miliarde de dolari, cu un an mai tarziu. Din 1994 Bill si Melinda Gates au donat actiuni si bani in valoare de 35 de miliarde de dolari. In 2010 Bill Gates si Warren Buffet au creat Giving Pledge, o initiativa la care alte 168 de persoane s-au angajat ulterior sa doneze majoritatea averilor in scopuri caritabile. Se estimeaza ca 700 de milioane de actiuni Microsoft au ajuns in fundatia lui Gates, cotate in prezent la circa 50 de miliarde de dolari. Donatia facuta de Bill Gates il apropie de prima pozitie in topul celor mai bogati oameni din lume pe Jeff Bezos, fondatorul Amazon. Averea antreprenorului a crescut cu 30% la inceputul anului, iar luna trecuta chiar a depasit-o, pentru scurt timp, pe cea a lui Gates in urma cresterii actiunilor pe parcursul unei sedinte bursiere.