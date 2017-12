Bilet unic la metrou si RATB

Regiile de transport vor emite in comun trei tipuri de legitimatii de calatorie, o masura aprobata de consilierii din cadrul Primariei Muncipiului Bucuresti. Tichetul va fi disponibil dupa sarbatorile de iarna, cel putin asa isi doreste primarita Firea.

Biletul unic 60 minute (valabil pe liniile urbane RATB si Metrorex) va costa cinci lei, biletul cu 10 calatorii de cate 60 minute pentru fiecare calatorie (valabil pe liniile urbane R.A.T.B. si Metrorex) va costa 34 de lei, iar abonamentul de o zi (valabil pe liniile urbane RATB si Metrorex) va avea pretul de 17 lei. In privinta modului de decontare intre cei doi operatori de transport, in cazul biletului unic cu valabilitate de 60 de minute, RATB va retine 1,30 lei, iar Metrorex 2,50 lei. In ceea ce priveste biletul cu 10 calatorii de cate 60 minute pentru fiecare calatorie, RATB va incasa 13 lei, iar Metrorex 20 de lei, iar pentru abonamentul de o zi, RATB va retine 8 lei, iar Metrorex – 8 lei. Decontarea se va face la vanzare, iar valoarea suportului contactless se va incasa de catre emitentul cardului comercializat (Metrorex / RATB), potrivit ordinului de ministru. Valoarea suportului contactless reprezinta diferenta dintre tariful titlului de calatorie si suma tarifelor titlurilor de calatorie aferente, decontate de catre RATB si Metrorex. Titlurile prevazute mai sus accepta ultima validare cu un minut inainte de expirarea perioadei stabilite (60 min.) si permit calatoria pana la capatul liniei la RATB sau pana la iesirea din statia de metrou. Abonamentul de o zi valabil pe liniile RATB si Metrorex permite un numar nelimitat de validari, atat la RATB, cat si la Metrorex, are valabilitate 24 de ore incepand cu ora si minutul la care se face prima validare si permite calatoria pana la capatul liniei la RATB sau pana la iesirea din statia de metrou. Prevederile vor deveni aplicabile dupa ce proiectul de act normativ este aprobat si publicat in Monitorul Oficial.