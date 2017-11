Bilantul seismului devastator de la granita Iranului cu Irakul depaseste 530 de morti

Seismul din ultima zi a saptamanii trecute a facut prapad in statele la granita carora a avut epicentrul, curmand peste 500 de vieti.

Cel mai negru bilant al unei miscari telurice din tandul celor produse in decursul lui 2017 este greu de imaginat. Conform site-ului BBC sunt in jur de 540 de morti si aproape 8.000 de raniti. Totodata, dupa cum se stie deja, sunt multi oameni ramasi efectiv pe drumuri, dupa ce cladirile in care locuiau fie s-au daramat, fie au fost avariate pe fondul miscarii telurice de 7.3 grade.

foto: captura youtube