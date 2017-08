Bilantul atacurilor din Spania a crescut la 14 morti/ S-au facut patru arestari

Pe masura ce anchetatorii incearca sa puna cap la cap indiciile in privinta celor doua atacuri produse, in decurs de cateva ore, in Spania, si sa dea de urma soferului camionetei care a intrat in multime, la Barcelona, cadrele medicale au in grija zeci de persoane care au fost ranite in urma celor doua incidente.

Din pacate, insa, in cursul dupa-amiezii de vineri s-a aflat ca bilantul negru al celor doua atacuri a crescut la 14, dupa ce o femeie ce cazuse victima incidentului produs in cursul noptii trecute in Cambrils, orasul situat la aproximativ 100 de kilometri de Barcelona a pierit, din cate au anuntat reprezentantii serviciilor de urgenta din Catalunya.

Totodata, conform site-ului BBC, politia spaniola a operat pana la momentul de fata nu mai putin de patru arestari in legatura cu cele doua atacuri. Totul in conditiile in care, in urma cu cateva ore, se aflase ca oamenii legii spanioli impuscasera mortal cinci persoane suspectate in cazul atacului cu masina din Cambrils.

Va amintim ca atentatul din Barcelona, in care o furgoneta a dat peste un numar mare de oameni, ucigand 13 oameni si ranind in jur de 100 de persoane, a fost revendidat de catre gruparea autotintitulata Stat Islamic.

sursa foto: captura youtube