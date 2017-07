Bikinii Bamba fac furori pe internet

Brandul australian Bamba a lansat pentru aceasta vara un model de bikini care aprinde usor imaginatia privitorilor.

“Vino top” este o varianta de bikini foarte decupat in fata, in forma de V, care pune in evidenta formele voluptoase ale reprezentantelor sexului frumos. Designul ales are efect de push-up, contureaza soldurile intr-un mod armonios care incanta privirea si se potriveste mai multor tipuri de silueta. Modelele de pe Instagram sunt incantate de noul produs scos deja pe piata si isi etaleaza nonsalant alegerile din gama brandului in fotografii cat mai sexy, pe care le posteaza pe site-urile de socializare. Bamba Swim satisface toate gusturile si pune la dispozitie o varietate de culori, de la clasicul negru pana la celebrul burgundy, kaki sau gri petrol. Brandul a devenit foarte cunoscut in Australia, dar promite sa castige popularitate si in afara tarii.