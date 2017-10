Berlusconi, suspect de implicare in crime Cosa Nostra

Parchetul din Florenta (in regiunea Toscana) a deschis o noua ancheta impotriva lui Silvio Berlusconi. De data aceasta este vorba de presupuse legaturi cu crimele comise de mafia la inceputul anului 1990, a confirmat ieri un avocat al fostului sef al guvernului italian.

Ancheta a fost deschisa ca urmare unor interceptari realizate de politie in 2016 intr-o inchisoare unde se afla un cap al mafiei, Giuseppe Graviano care discuta cu un alt detinut si parea sa vorbeasca despre o implicare a lui Berlusconi in atentate criminale. In 1993, trei astfel de atentate, la Florenta (5 morti), la Roma (fara victime) si la Milano (5 morti) au fost atribuite dorintei mafiei de a destabiliza guvernul dupa arestarea nasului Toto Riina si intarirea legislatiei anti mafia. Comanditatii atentatelor nu au fost indentificati. Dar numele lui Berlusconi si al fostului sau colaborator Marcello Dell’Utri fusesera deja citate in doua anchete diferite, la Florenta, in legatura cu aceste atentate, ambele clasate. Berlusconi si Dell’Utri au fost implicati in mai multe procese cu privire la presupuse legaturi cu mafia iar Dell’Utri, fost senator si cofondator al partidului Forza Italia alaturi de magnatul media, a fost condamnat in 2014 la 7 ani de inchisoare pentru complicitate cu mafia. Insa, in audierile impotriva lui Dell’Utri in 2013, Curtea de Apel din Palermo l-a acuzat pe fostul senator ca a servit drept ”mediator in pactul dintre Silvio Berlusconi si mafie”, in virtutea caruia aceasta din urma ar fi asigurat, contra bani, protectia fostului Il Cavaliere intre 1974 si 1992. Pe de alta parte, si un boss mafiot, Vittorio mangano, decedat in 2000, a fost insarcinat cu paza grajdurilor lui Berlusconi in vila sa din Arcore, langa Milano , la mijlocul anilor ’70.