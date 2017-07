Benzina, mai scumpa pe autostrada

Romanii care pleaca spre litoral ar face bine sa-si faca plinul inainte de a intra pe autostrada Soarelui daca nu vor sa scoata mai multi bani din buzunare.

Benzinariile de pe Autostrada Soarelui au preturi mai mari pentru carburanti, ceea ce face ca un plin facut pe acest drum sa coste cu aproximativ zece lei mai mult fata de alimentarea la o benzinarie aflata in oras. In cazul OMV Petrom (cea mai mare retea de benzinarii din Romania) diferenta este de 17 bani pentru litrul de benzina standard si 15 bani pentru litrul de motorina standard. Concret, Petrom vinde pe autostrada benzina cu 4,66 lei pe litru si motorina cu 4,60 lei. In ceea ce priveste cea de-a doua mare retea de benzinarii din tara noastra, Rompetrol, preturile practicate pe autostrada sunt chiar mai mari, respectiv 4,71 lei/litru pentru benzina si 4,67 lei pentru motorina. La fel de adevarat este insa si ca vanzarea carburantilor la un pret mai mare in benzinariile aflate pe autostrazi este o practica regasita in mai toate tarile europene iar unul dintre motive este faptul ca aceste benzinarii se confrunta cu o acuta lipsa de clienti in afara sezonului estival.