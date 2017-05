Bella Hadid si Kendall Jenner: vacanta sexy!

Staruri ale podiumurilor din lume, Bella si Kendall sunt si foarte bune prietene. Dupa mai multe evenimente mondene din New York si Los Angeles cele doua supermodele au decis sa-si petreaca cateva zile de relaxare intr-una din plajele mirifice din Caraibe. Programul: plaja, soare, iaht si skijet, inot in laguna, dar mai ales sedinte foto in costume de baie care au incins reteaua Instagram.

Urmarita de peste 13 milioane de fani, Bella Hadid, in costum de baie alb, isi arata formele splendide la prova unui iaht, in timp ce sora mai mica a lui Kim Kardashian a ales un skijet. Intr-un recent podcast inregistrat cu celebrul fotograf Mario Testino, Kendall a marturisit ca este prietena cu Isabella inainte de a o cunoaste pe nu mai putin celebra sa sora, Gigi. Am devenit apropiata de Gigi la inceputul carierelor noastre de manechine, dar Bella si cu mine suntem in realitate prietene inainte de liceu. Mergeam impreuna la scoala in fiecare zi, multa lume nu stie ca suntem prietene de cinci sau sase ani, spune top modelul de 21 de ani.

