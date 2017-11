Bella Hadid, gata sa-i ingenuncheze pe chinezi

Ieri, Victoria’s Secret a avut prima prezentare de lenjerie intima din China, la Shanghai. Asa dupa cum am mai scris, Gigi Hadid nu a primit viza de intrare in tara respectiva, asa ca tot greul a cazut pe sora sa, Bella, care a trebuit sa demonstreze calitatile familiei. Ceea ce a si facut, daca ne uitam bine in poza alaturata.