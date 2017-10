Begu, in sferturi la Moscova, dupa victoria contra letonei Sevastova

Irinei pare sa ii priasca atmosfera de la competitia la care evolueaza in aceste zile. Romanca va juca in sferturi, gratie victoriei de miercuri, contra unei sportive mai bine clasae ca ea in topul mondial.

Begu a castigat meciul din optimile turneului de la Moscova dupa mai putin de o ora si jumatate de joc, mai exact dupa 87 de minute de cand incepuse infruntarea contra Anastasijei Sevastova.

Irina a incheiat primul set dupa ce adversara sa, letona aflata pe locul 21 mondial, reusise sa isi treaca in dreptul numelui doar 4 game-uri. La finele meciului, tabela a aratat 6-4 6-3 pentru Begu (56 WTA), care isi continua parcursul in cadrul turneului amintit.

sursa foto: Facebook/Irina Begu