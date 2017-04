Becali sustine ca i-ar fi dat bani. Maior respinge “cu fermitate asemenea minciuni”

Atentia opiniei publice a fost atrasa, in ultimele ore, de o serie de afirmatii apartinand afaceristului George Becali, vizandu-l pe actualul ambasador roman in SUA.

Finantatorul formatiei din Ghencea a sustinut, nici mai mult, nici mai putin decat ca i-ar fi dat, in urma cu cativa ani, o suma de bani, mai exact 10.000 de dolari: “eu trebuia sa ma intalnesc cu Maior inainte ca sa ma condamne (…). L-am sunat si am vorbit cu el si mi-a zis (…) va sun eu marti (…) nu m-a mai sunat. Cand l-am sunat eu marti, nu mai raspundea mincinosul de Maior, care este ambasadorul (…) n-a mai tinut cont ca eu i-am dat 10.000 (…) 10.000 de dolari, nici atata obraz n-a avut”.

Insa nici bine nu a iesit, seara trecuta, latifundiarul din Pipera la RTV sustinand ca i-ar fi dat bani fostului sef al SRI-ului, actualmente ambasador la Washington, ca Maior a reactionat in termeni vehementi, amenintand cu instanta. “Referitor la calomniile vehiculate in spatiul public de catre domnul Gheorghe Becali, resping cu fermitate asemenea minciuni. Nu am luat bani de la nimeni niciodata si imi rezerv dreptul de a-i actiona in judecata pe cei care lanseaza asemenea enormitati care fac parte evident dintr-un efort mai larg de discreditare sistematica a reputatiei mele”, a transmis Maior.

