Batranelul Tiriac s-a „updatat”!

Chiar daca Ion Tiriac marturisea anul trecut ca nu stie exact numarul masinilor de colectie pe care le are („Nu am nici cea mai vaga idee, dar trebuie sa fie undeva la 400.”), in prezent, omul de afaceri si-a lansat o aplicatie dedicata pentru smartphone disponibila gratuit pentru sistemele de operare iOS si Android, prin care pot fi vazute toate bijuteriile pe patru roti din Galeria Tiriac Collection.

Pot fi admirate pe mobil peste 170 de modele de automobile si motociclete expuse in galeria din Otopeni, o vizualizare virtuala care poate fi descarcata gratuit de la adresa app.tiriaccollection.ro. si va permite explorarea 360° a exponatelor in exterior, cat si in interior. In doar trei luni, au fost prelucrate peste 35.000 de imagini si 180 de fise cu detalii tehnice si descrieri ale masinilor. „Odata cu lansarea Tiriac Collection Mobile App, vizitatorii galeriei vor beneficia de wi-fi gratuit pentru a descarca aplicatia care poate fi folosita si ca audio-guide in incinta, prin scanarea QR Code-urilor afisate in dreptul unitatilor expuse. Pe ecranele smartphone-urilor, pasionatii pot admira, printre altele, singura colectie din lume cu cele 6 Rolls Royce Phantom produse pana in anul 1972.